Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rotes Kreuz dankt treuen Übungsleiterinnen – Auch in diesem Jahr wurden wieder Übungsleiterinnen der Bewegungsprogramme geehrt. Erika Stötzel aus Weitefeld und Luise Mergardt aus Michelbach wurden für 25 Jahre geehrt. Beide bieten Gymnastik an. Erika Hesse aus Mittelhof, die eine Tanzgruppe leitet, wurde für 20 Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt. Nicht auf dem Bild sind Dagmar Hallberg aus Kircheib und Dorothee Schuhen aus Brachbach, die beide in der Gymnastik tätig sind und auf ein zehnjähriges Jubiläum zurück schauen. Birgit Schreiner dankte ihnen für die lange Treue und ihr Engagement in der Gymnastik. Nähere Informationen erhält man beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner, Telefon: 02681 800644.