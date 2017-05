Unfall auf der L 255 – Dreimal Totalschaden

Veröffentlicht am 9. Mai 2017 von wwa

DATZEROTH – Unfall in Datzeroth auf der L 255 – Am Montagabend, 08. Mai, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 35jähriger Mann aus NRW mit seinem Pkw die L 255 aus Richtung Neuwied kommend. Kurz vor Datzeroth wollte er eine vor ihm fahrende 59jährige Frau aus Neuwied überholen, übersah aber dabei, dass ihm ein 53jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach mit seinem VW Polo entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auch der überholte Audi der 59jährigen Autofahrerin wurde in den Unfall verwickelt, landete im Straßengraben und überschlug sich dort. Alle drei Fahrer zogen sich Verletzungen zu und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort und die L 255 für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den Wiedtalradweg umgeleitet. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge haben einen „Totalschaden“ davongetragen.