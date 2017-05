Veröffentlicht am 9. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Seniorenbeirat bietet Vortrag im Rodenbacher Dorftreff – Seniorenbeirat bringt sich vielfältig ein – Der Seniorenbeirat vertritt immerhin rund 22 Prozent der Neuwieder Bevölkerung. Das Gremium hat für das laufende Jahr verschiedenste Angebote im Programm – Insbesondere wenn es um Erleichterung im Alltag geht und Neuerungen auf dem Markt sind, die ein längeres selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

So referierte Experte Richard Erben am Montag, 8. Mai, ab 14:30 Uhr im Dorftreff Rodenbach über den richtigen Gebrauch von sogenannten Alltagshelfern. Vom Spazierstock im Blümchenlook über doppeltfaltbare Rollatoren bis zur Strickleiter. Mit letzterer kann man weder fensterln gehen noch beim Nachbar im Baum Kirschen pflücken. An dem Sprungrahmen im Bett fixiert, erleichtert sie das Aufrichten des Oberkörpers nach Krankheiten oder altersbedingter Behinderung. Einfache Dinge, die man selbst herstellen kann, wie eine Griffverlängerung der Türklinke, teure Gerätschaften wie ein Rollstuhl mit Akku Unterstützung oder Sauggriffe als Haltehilfe für die Dusche. Richard Erben ist seit 40 Jahren im Beruf und kennt sich aus. Wenn er nicht an orthopädischen Hilfsmitteln werkelt ist er auch als Nachtwächter in Engers unterwegs und bietet dort Führungen an. Ingelore Häntze vom Dorftreff wollte aber nicht, dass er bis in die Nacht sein mitgebrachtes Equipment vorführt. Im Nachbarraum war für die rund zwei Dutzend Anwesenden der Kaffeetisch gedeckt und nach so viel Information schmeckte auch der Kuchen besonders gut. ( mabe) Fotos: Becker