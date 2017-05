Veröffentlicht am 10. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erdbeeren und Spargel als kulinarische Klassiker des Frühjahrs Kochabend am 16. Mai in Altenkirchen – Die beliebten und äußerst schmackhaften Themenkochabende der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen laden im Frühjahr zu einer kleinen kulinarische Reise ein.

„Erdbeeren und Spargel“ lautet der Titel eines neuen Themenkochabends. Diesen bietet die Kreisvolkshochschule am Dienstag, 16. Mai in der Zeit von 18:00 bis circa 21:30 Uhr zum ersten Mal in Altenkirchen an.

Nach dem langen Winter ist die Vorfreude auf die ersten reifen Erdbeeren und die kurze Spargelzeit groß. Die beste Frucht und das beste Gemüse des Frühjahrs einmal ganz besonders und nicht klassisch als Kuchen oder mit Schinken zuzubereiten. Das verspricht der Kochabend. Verschiedene Geschmacksvarianten dieser frühsommerlichen Köstlichkeiten werden vor- und gemeinsam hergestellt.

Der Kurs findet in der Schulküche der Realschule plus Altenkirchen, im Schulzentrum statt. Kursleiterin ist Carina Löhr, die auch viele weitere Kochkurse bei der Volkshochschule betreut. Die Kosten belaufen sich pro Teilnehmer auf 19 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81 81-22 12 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.