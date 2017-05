Veröffentlicht am 16. Mai 2017 von wwa

OBERWAMBACH – Thomas Kagermann gastiert in der Oberwambacher Kirche – Am Sonntag, 21. Mai, ab 17:00 Uhr gibt der Künstler Thomas Kagermann in der ev. Kirche in Oberwambach ein einstündiges Solokonzert unter dem Motto „Im Reich von dieser Welt – Im Reich nicht von dieser Welt“. Dazu der Künstler über sich selbst: „Seit vielen Jahren tanze ich musikalisch gewissermaßen auf zwei Hochzeiten: Auf der Bühne der Welt und auf der Bühne des Geistes. Für 2017 habe ich beschlossen, diese beiden Welten bei meinen Konzerten miteinander zu verbinden.

Ein Experiment – denn in der Regel ist das heutzutage voneinander getrennt. Es gibt Menschen, die an Gott glauben und es gibt Menschen, die an nichts glauben. Also gibt es geistliche Musik und es gibt weltliche Musik. Mich hat die Trennung dieser beiden Welten in E-Musik und U-Musik immer schon leicht irritiert… Es wird vermutlich ein Konzert werden mit der Bandbreite von sehr innerlich bis äußerst emotional.

Bei allem Tiefgang bin ich durchaus ein Spaßvogel – man kann also locker durchatmen. Es wird darüber hinaus einen hochinteressanten künstlerischen Überraschungsgast geben. Ich freue mich auf dieses einmalige Konzert und wünsche euch, dass ihr alle auftaucht und die Kirche rappelvoll wird, wie Weihnachten. Im Anschluss an das Konzert kann man zum Nachklang, Gedankenaustausch, Verweilen noch etwas draußen in der Sonne sitzen.