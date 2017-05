Veröffentlicht am 14. Mai 2017 von wwa

REGION – Spannende Tage in Südfrankreich erleben – Städtisches Jugendbüro bietet attraktive Freizeit an – Kanu- und Mountainbiketour: Das sind nur zwei interessante Programmpunkte, die auf junge Neuwieder im landschaftlich so beeindruckenden Südfrankreich warten. Dort erleben sie abwechslungsreiche Sommerferienwochen. Ein spannendes Programm wartet auf die 13- bis 17-Jährigen, die sich dafür entscheiden, vom 10. bis 23. Juli an einer Jugendfreizeit teilzunehmen, die das städtische Kinder- und Jugendbüro veranstaltet. Die Tour führt in den sonnigen Süden Frankreichs.

Die Reise spricht vor allem Jugendliche an, die gern aktiv sind. So wird die Gruppe beim Canyoning eine wasserreiche Flussschlucht durchqueren und die Landschaft des Cévennen-Naturparks mit dem Mountainbike und per Wanderung erkunden. Außerdem steht eine Kanutour in der beeindruckenden Tarnschlucht auf dem Programm. Ruhetage sorgen zwischendurch für Erholung unter südlicher Sonne. Die letzten Tage der Freizeit führen dann noch zum Mittelmeer. Die Reise wird von einem erfahrenen Betreuerteam begleitet, bei den sportlichen Aktivitäten sind einheimische Führer dabei.

Noch sind einige Teilnehmerplätze für diese spannende Jugendfreizeit frei. Interessierte können im Internet unter www.facebook.com/Suedfrankreichfreizeit und www.kijub-neuwied.de (Bildergalerien) Bilder der bisherigen Fahrten ansehen. Für Geringverdiener gibt es über die Richtlinien der kommunalen Jugendförderung Möglichkeiten der Einzelbezuschussung des Teilnehmerpreises. Weitere Informationen und Anmeldung im Kinder- und Jugendbüro, Historisches Rathaus, Pfarrstraße 8, Tel. 02631/802 170, Email-Adresse kijub@neuwied.de. Anmeldungsschluss für die Fahrt ist am 26. Mai.