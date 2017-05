Veröffentlicht am 13. Mai 2017 von wwa

HAMM/Sieg – Sicher auf zwei Rädern unterwegs – Fahrradsicherheitstraining im Kindergarten Eulennest in Etzbach – „Mit Helm ist cool!“ Wenn dieser Ausruf in diesen Tagen weithin vernehmbar in der Nähe des Kindergartens Eulennest in Etzbach aus Kindermund ertönt, ist Gerhardt Judt nicht weit. Sicheres Radfahren beginnt schon im Kindergarten. Bereits seit Jahren verhilft er mit seinem Trainingsprogramm gemeinsam mit der Volksbank Hamm /Sieg eG Kindern zu mehr Sicherheit im Sattel. Er dort wieder zu Gast, um die Fahranfänger für die Themen Sicherheit und Gefahren zu sensibilisieren.

Wie bei jedem Training stand zunächst ein theoretischer Teil für die neun jungen Teilnehmer auf dem Programm. Gerhardt Judt (2.v.l.) sprach über die Verkehrsregeln und prüfte die Verkehrssicherheit der mitgebrachten Räder. Anschließend starteten die Kinder mit dem Training. Im praktischen Teil verbesserten sie im aufgebauten Parcours ihre Fahrradkünste und absolvierten altersgerechte Übungen. Die Teilnahme am Sicherheitstraining wurde schließlich mit einer Urkunde bescheinigt.Das Projekt war auch dieses Jahr wieder für alle Beteiligten eine sehr schöne und bereichernde Aktion.

Foto: Fahrradtraining im Kindergarten Eulennest in Etzbach mit Trainer Gerhard Judt, den Erzieherinnen Aljona Hildebrandt (l.) und Silke Schreiner (2.v.r.) sowie Ulrike Friedrich (r.), Marketing der Volksbank Hamm/Sieg.