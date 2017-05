Veröffentlicht am 15. Mai 2017 von wwa

WALLMENROTH – Information über das Seniorenwohnprojekt in Wallmenroth – Im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Dorfentwicklungs-, Demographie- und Generationenausschusses am Dienstag, 16. Mai, ab 18:00 Uhr, in der Unterkirche wird das Seniorenwohnprojekt vorgestellt. Vortragen wird Claudia Hennes, Firma transfer Projektbegleitung im Rahmen von WohnPunkt RLP. Eingeladen sind insbesondere Menschen die sich für das Projekt interessieren bzw. sich bereits für ältere Menschen im Ort engagieren.