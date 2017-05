Veröffentlicht am 8. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lokale Umfrage: Verbraucher gegen Plastik in Kosmetik- und Pflegeprodukten – Am Samstag, 06. Mai, führte die Greenpeace-Gruppe Westerwald eine Meinungsumfrage auf dem Stadtfest in Altenkirchen zur Verwendung von Mikrokunststoffen in Kosmetik- und Pflegeprodukten des Henkel-Konzerns durch. Diese Produkte enthalten Mikrokunststoff-Verbindungen, deren Umweltauswirkungen nicht abschließend geklärt sind und die dennoch Tag für Tag über den Abfluss in die Umwelt gelangen und die Meere belasten können. Insgesamt nahmen 33 Verbraucher/innen in Altenkirchen an der lokalen Greenpeace-Umfrage teil. Die Ergebnisse des Kundenbarometers werden dem Konzern übermittelt.

Die Umfrageergebnisse im Detail:

Frage 1: Erkennen Sie anhand der Verpackung, ob Plastik (feste, flüssige und andere Kunststoffe) in einem Produkt steckt?

0 Befragte beantworteten die Frage mit Ja

32 Befragte beantworteten die Frage mit Nein

1 Befragte konnte die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten

Viele Verbraucher/innen wissen folglich nicht, wie sie Plastik in Kosmetikprodukten erkennen können.

Frage 2: Sollte der Konzern Henkel zukünftig generell auf Plastik (feste, flüssige und andere Kunststoffe) in seinen Kosmetik- und Pflegeprodukten verzichten?

33 Befragte beantworteten die Frage mit Ja

0 Befragte beantworteten die Frage mit Nein

Die große Mehrzahl der Befragten spricht sich für einen Ausstieg aus der Verwendung von Mikrokunststoffen in Kosmetika aus und fordert das Unternehmen Henkel zum entsprechenden Handeln auf. Greenpeace spricht sich außerdem für ein gesetzliches Verbot von Plastik in Produkten aus, die ins Abwasser gelangen, also eine umweltoffene Anwendung haben.

Frage 3.: Würden Sie zukünftig ein vergleichbares plastikfreies Produkt eines anderen Herstellers bevorzugen?

30 Befragte beantworteten die Frage mit Ja

0 Befragte beantworteten die Frage mit Nein

3 Befragte konnten die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten

Die Antworten zeigen eindrucksvoll, wie sich ein Ausstieg aus der Verwendung von Mikrokunststoffen auch wirtschaftlich positiv auswirken könnte. (Greenpeace-Gruppe Westerwald) Fotos: Greenpeace-Gruppe Westerwald