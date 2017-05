Handballaktionstag in Wissen

Veröffentlicht am 8. Mai 2017 von wwa

WISSEN – SSV95 Wissen – Grundschulaktionstag – Der SSV95 Wissen feierte eine Premiere: Zusammen mit der Franziskus-Grundschule Wissen unter Initiative des Handballverbands Rheinland wurde für die zweiten Klassen ein Handballaktionstag veranstaltet. Bereits zu Beginn des Schultages stand für die rund 80 Schüler/innen der 2. Klasse der Franziskus-Grundschule am Mittwoch mal etwas Anderes auf dem Stundenplan: Handball. Dazu nutzte der SSV die Möglichkeit den Aktionstag in der heimischen Konrad-Adenauer-Halle auf dem Altbel zu veranstalten. Somit begann man mit einer kurzen Busfahrt zur Realschule Plus am Morgen, bevor die Kleinen schnell in die Sportkleidung wechselten und schon gespannt waren, was sie denn an diesem Tag erwartete. Unterstützt von den Klassenlehrerinnen und Sportkolleginnen der Grundschule konnte die Mannschaft des SSVs mit den Übungen beginnen.

Zu Beginn stand erst einmal das Aufwärmen auf dem Programm. Alle Kinder waren mit guter Laune dabei, bevor es dann zu den verschiedenen Stationen ging, die es an diesem Vormittag zu absolvieren galt. Auf dem Stundenplan standen verschiedene Übungen zur Koordination, Ballsicherheit, Vielseitigkeit, Teamarbeit und vielem mehr. Die kleinen Ballkünstler wurden schnell an das Runde herangeführt und hatten sichtlich Spaß bei der Sache. Auch für die Verpflegung war gut gesorgt: Eine Spende von REWE Theis am Europakreisel in Wissen ermöglichte einen gut gefüllten Verpflegungsstand mit Getränken und allerlei gesundem Essen wie Bananen und Äpfeln. Im Verlaufe des Vormittags gab es dann auch noch den ein oder anderen Wettkampf wie Aufsetzerhandball, bei dem alle einbezogen wurden – hier zeigte sich der richtige Teamgeist der einzelnen Klassen. Zum erfolgreichen Abschluss des Tages wollte man die engagierten Sportler natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen lassen: Eine Spende der AOK ermöglichte einen Turnbeutel mit allerlei verschiedenem Utensilien zum Thema Sport. Der Hauptkoordinator des Tages und Vorsitzende des SSV95 Wissen, Christoph Schmidt, fand diesen Tag sehr gelungen: „Wenn man sich die strahlenden Kindergesichter über den gesamten Vormittag hinweg anschaut, so zeigt es bereits jetzt, dass dies eine gelungene Aktion war. Wir denken hier definitiv schon über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Franziskus-Grundschule Wissen nach“.

Diese Fortsetzung wird bereits am Samstag, 10. Juni, stattfinden. In der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr hat die Grundschule ihr alljährliches Sportfest, an dem auch der SSV mit einem Handball-Stand vertreten ist. Wir würden uns freuen, wenn auch alle weiteren Interessierten hier bei unseren verschiedenen Mitmachaktionen einmal vorbeischauen würden. Speziell zum Grundschulaktionstag und zum Sportfest haben wir eine Seite auf unserer Homepage mit weiterführenden Informationen und Kontaktdaten unter http://ssv95-wissen.de/aktionstage/ eingerichtet. Schaut vorbei, kommt vorbei – wir freuen uns. (Vereinsbericht)

Foto: 80 Schüler/innen der Franziskus-Grundschule Wissen gemeinsam mit den Handball-Übungsleitern in der Konrad-Adenauer-Halle