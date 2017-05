Veröffentlicht am 8. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – SG 06 gewinnt gegen Andernach – Gasttrainer spricht von einem verdienten Sieg – Nach dem eher enttäuschenden Spiel gegen Wirges hat die Rheinlandliga-Mannschaft der SG 06 wieder alles gut gemacht: Nach einem Auswärtssieg gegen den TuS Mayen gelang es der Mannschaft am 06. Mai auch auf heimischen Platz zu gewinnen. Sie besiegten die SG 99 Andernach. – Die Betzdorfer Fans erlebten eine Mannschaft, die den Gegner von Anfang an unter Druck setzte. Allerdings hielten die Andernacher zu Anfang noch stark dagegen, so dass es zunächst nach einem Spiel auf Augenhöhe aussah. Wenn auch die Betzdorfer Mannschaft leicht überlegen war, gab es doch für den Gegner einige Chancen, die nicht zuletzt der in vielen Fällen zu schnörkeligen Spielweise des Gastgebers geschuldet war.

So dauerte es doch eine halbe Stunde, bis der Andernacher Keeper zum ersten Mal hinter sich greifen musste. Thomas Bednorz verwandelte einen Freistoß und man spürte, dass der Führungstreffer der SG-11 noch mehr Sicherheit gab. Auf der Andernacher Seite war jedoch eine gesteigerte Nervosität zu verzeichnen. So kam es noch vor der Halbzeitpause zum 2 : 0 durch Florian Jäger, der den Ball von Funda Mirkan Kasikci perfekt serviert bekam.

Bei dieser Führung ist es kein Wunder, dass die SG-Elf nach der Halbzeitpause mit gestärktem Selbstbewusstsein aus der Kabine kam. Betzdorf spielte weiter druckvoll und hatte den Gegner unter Kontrolle. Dennoch gelang es den Gästen den Rückstand auf 2 : 1 zu verkürzen. Dies schien die SG noch einmal anzustacheln und sie eröffneten ein Trommelfeuer auf den Andernacher Keeper, der sich wacker schlug, aber dann doch noch das dritte Tor kassierte.

Der Betzdorfer Trainer Marco Weller räumte ein, dass seine Jungs in der ersten Halbzeit zu kompliziert gespielt hätten und viele Chancen nicht verwerten konnten. Dennoch war der Sieg seiner Jungs nach seiner Meinung hoch verdient. Dem schloss sich der Andernacher Trainer Franz Kowalski an und gratulierte den Gästen. (Vereinsbericht)