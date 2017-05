Niederhausener Sänger auf dem Drachenfels

Veröffentlicht am 8. Mai 2017 von wwa

NIEDERHAUSEN – Tagesausflug führt MGV Niederhausen nach Königswinter – Auch dieses Jahr unternahmen die Sänger des MGV Niederhausen einen Tagesausflug. Die Fahrt führte die 14 Mitgereisten in das schöne Königswinter. Die Fahrt startete um 09:20 mit dem Zug ab Au. Nach einer ersten Stärkung und einem Umstieg kam man zeitig in Königswinter an, wo die kleine Truppe auch schon bald das Schiff betrat. Bei prächtiger Laune und frisch gezapftem Kölsch verbrachte man eine gemütliche Zeit auf dem Schiff. Die Aussicht war herrlich und es gab auch einige interessante Dinge zu sehen. Passend dazu gab es ein paar Anekdoten und Informationen. Das Wetter war nicht sonderlich schön, aber das Schiff ist ja überdacht und im weiteren Verlauf des Tages sollte das Wetter besser werden. Nach knapp zwei Stunden verließ man das Schiff wieder und aß gemeinsam zu Mittag im Hotel Maritim. Anschließend ging es mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands auf den berühmten Drachenfels. Die Aussicht, die sich den Sängern dort bot, war wirklich atemberaubend. So verbrachte die Gruppe einige Zeit bei dieser wunderschönen Aussicht dort oben und stärkte sich im Restaurant mit Kaffee und Kuchen. Zum Abschluss der Tour kehrten die Sänger noch in Königswinters ältestem Gasthaus „Im Tubak“ ein. Nach einigen heiteren Liedchen und toller Geselligkeit in dieser urigen Wirtschaft trat die Truppe zufrieden den Heimweg an. Wieder einmal war die Tour ein voller Erfolg und bescherte den Mitgereisten einen Samstag, wie er schöner nicht hätte sein können. (Vereinsbericht)

Foto: Die mitgereisten Sänger des MGV Niederhausen bei guter Laune auf dem Drachenfels.