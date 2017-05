Modenschau zum Stadtfest in der Kreisstadt

Veröffentlicht am 8. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Mode und Trents für Frühjahr und Sommer“ – Modenschau auf dem Schlossplatz rundet das Stadtfest ab – Die Regenwolken am Sonntagvormittag hatten sich, wie bestellt, in der Mittagszeit zurückgezogen. Die Sonne zeigte sich zwar nicht, aber es blieb trocken. Erst als die Tanzschau, die der Modenschau folgte, beendet war, begann es wieder leicht zu tröpfeln um alsbald in Dauerregen über zu gehen. Zur Modenschau war die Schaubühne durch einen Laufsteg verlängert worden. Pünktlich begann die Schau um die Mode, vorgetragen von Models von fünf Textilgeschäften der Kreisstadt. Zu ihnen gehörten Herrenmode Iserlohe, Sporthaus Hammer, Modehaus Koch, Mad Mod und Rock`n Hose. Blockweise zeigen die Frauen, Männer und Kinder was sich zu diesen Frühjahr und Sommer im Trend der Mode befindet. Interessiert verfolgte das modebewusste Publikum die Show und applaudierte begeisterte. Besondere Erwähnung erfuhr das Modehaus Koch, dass in diesem Jahr sein 155jähriges Bestehen feiert. (wwa) Fotos: Rewa/Wachow