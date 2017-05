Hamburger Band „Big Maggas“ rockt das Altenkirchener Stadtfest

Veröffentlicht am 7. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Big Maggas – die schönste Boygroup der Welt – rockt die Kreisstadt – rockt das Stadtfest – Musikalische Unterhaltung gehört traditionell seit neun Jahren zum Altenkirchener Stadtfest, so auch in diesem Jahr. Am Samstag eröffnete das Jugend Blasorchester Mehrbachtal das Stadtfest auf der Bühne auf dem Schlossplatz. Ihnen folgte in den frühen Nachmittagsstunden die Rheinland Fanfaren Hersel, am Nachmittag 2bonneville“ mit Blues und Folk. Der Kracher folgte am Abend: 19:30 Uhr, der Soundscheck der Hamburger Gruppe begeisterte schon die „Ganzfrühen“. Langsam fingen sie an, Sänger Roy Ostermann, genannt Rakete und seine drei Musiker legten langsam los. Am Schlagzeug „Bum Bum“ Boxleitner, an der Gitarre in seinem Silberoutfit GoGo Günther und wie immer, in seinem Käfig, am Bass „Der flotte Otto“, natürlich mit freiem Oberkörper. Nach knapp einer halben Stunde hatte sich der Schlossplatz gefüllt, die Hamburger legten langsam richtig los. Roy sprach das Publikum an, animierte es zum Mitmachen und das mit durchschlagendem Erfolg. Mit den beliebtesten und bekanntesten Schlagern und Musikstücken. Unter ihnen fand sich auch die „Biene Maja“ und auch Lieder von Udo Jürgens mit „17 Jahr – blondes Haar“, „Tiamo“, Seemannslieder, für die Hamburger eine Pflichtübung. Schließlich kam auch das Lied der Schlümpfe. Roy sang: „wo kommt ihr denn her“ und die Altenkirchener antworteten: aus Schlumpfhausen. Nach dem vierten Schlumpfhausen unter brach er und meinte dass sie sich wohl auf der Herfahrt verfahren hätten, denn sie wollten nach Altenkirchen. Von da an gab es für die Altenkirchener kein Halten mehr: Sie feierten mit den „Big Maggas“ ihren großen Showabend.

Derweil musizierten in der Fußgängerzone die Musiker „Great Appeal“ und nach den Big Maggas auf dem Schlossplatz die Band „Das Wunder“. Am Sonntag setzten den musikalischen Part auf dem Schlossplatz „Rumble 5“, in den Nachmittagsstunden die Kreismusikschule und schließlich noch die Blechsauga. Auf dem Marktplatz setzte die OK-Jazzband musikalische Akzente. (wwa) Fotos: Rewa/Wachow