Veröffentlicht am 7. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bürgermeister Höfer eröffnet mit Fassanstich neunte Stadtfest der Kreisstadt Altenkirchen – Auf das „Große“ Stadtfest hatten sich alle vorbereitet, die Stadt Altenkirchen und ihre Unterstützer. Die verschiedenen Veranstaltungsorte waren bestens vorbereitet. In der Wilhelmstraße, das ist die Fußgängerzone, hatten sich die Händler postiert. Der Veranstalter nannte es modern die „Einkaufs- und Flaniermeile“. Gleiches galt für die Kölner Straße. Dort hatten sich die Große Autoshow der ansässigen Autohäuser postiert. Auf dem Mühlenparkplatz präsentierte sich für drei Tage die Kirmes mit ihren Fahrgeschäften.

Pünktlich um 11:00 Uhr am Samstagvormittag setzte Stadtbürgermeister Heijo Höfer vor der skwws Bühne mit dem Holzhammer zum entscheidenden Schlag an. Zuvor hatten Höfer und der Gambrinus passende Worte zum zweitägigen Stadtfest gefunden. Das Jugendblasorchester begleitete die Szene musikalisch. Während das Stadtoberhaupt mit einigen gezielten Schlägen den Zapfhahn in das Fass trieb, fing der Gambrinus den Gerstensaft im gläsernen Krug auf. Mit gefüllten Krügen prosteten die beiden den Eröffnungsgästen zu. Pünktlich, so Höfer habe sich, wie beim Stadtfest gewohnt, das trockene Wetter eingestellt. Mit trockener Kehle mussten die Eröffnungsgäste, zu denen auch der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber gehörte, aber nicht den Schlossplatz verlassen. (wwa) Fotos: Rewa/Wachow