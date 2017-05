Veröffentlicht am 9. Mai 2017 von wwa

KOBLENZ – VDE-Vortrag „Power to Gas – Strom wird Gas – Demonstrationsanlage Ibbenbüren“ am 11. Mai – Der VDE-Stützpunkt Koblenz lädt am Donnerstag, 11. Mai, um 17:15 Uhr alle Interessierten zu einem Vortrag mit dem Titel „Power to Gas – Strom wird Gas -Demonstrationsanlage Ibbenbüren“ ein. Für diese Veranstaltung, die am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 stattfindet, konnte der VDE Carsten Stabenau der Westnetz GmbH Dortmund, einer Tochterfirma der innogy SE, gewinnen. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die innogy SE arbeitet an der Zukunft der Energieversorgung, denn für eine zuverlässige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien müssen – neben intelligenten Netzstrukturen – auch kurz- und langfristige Speichermöglichkeiten geschaffen werden. Ein besonders großes Speicherpotenzial bietet die Technologie Power to Gas. Im Vortrag soll die generelle technische Möglichkeit erläutert werden, wie Strom mittels „Power-to-Gas“ gespeichert werden kann.

Speziell wird dies an Hand des prämierten Power-to-Gas-Forschungsprojekts im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren erklärt. Grünstrom wird hier dem Netz entnommen, in Wasserstoff umgewandelt und anschließend im örtlichen Erdgasnetz eingespeist. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Bedarf besteht, kann die Energie wieder in Strom transformiert und genutzt werden. Die hochmoderne Anlage in Ibbenbüren ist Teil einer erstmalig verwendeten Systemlösung, die die örtliche Strom-, Erdgas- und Fernwärmeversorgung effizient miteinander verbindet. In der Anlage wird elektrische in gasförmige und CO2-freie Energie umgewandelt.