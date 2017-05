Veröffentlicht am 7. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/HAMM – Jugendbildungsfahrt in den Sommerferien zum Gasometer und Musical nach Oberhausen – noch fünf Plätze frei – schnell anmelden – In den Sommerferien bietet das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit dem Ev. Jugendzentrum Hamm ein besonderes Event für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren an. Am Dienstag, 4. Juli, geht es mit einem Bus nach Oberhausen. Dort wartet die Ausstellung „Wunder der Natur“ im Gasometer auf die Jugendlichen. In der Ausstellung werden einzigartige großformatige Fotografien und überwältigende Filmausschnitte gezeigt. Highlight der Ausstellung ist die „Erde selbst“, die mit ihren 20 Metern Durchmesser im Innenraum des Gasometers schwebt.

Im Anschluss ist der Besuch des spektakulären Musicals „Tarzan“ geplant. Zwischendurch bleibt der Gruppe genügend Zeit um das Centro Oberhausen in Kleingruppen zu erkunden. Wer schnell ist und sich die restlichen fünf Plätze sichern möchte, meldet sich bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, bei der Ansprechpartnerin für die Jugendarbeit, Anna Izabela Beck, unter Telefon: 0 26 81 81 25 13 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de. Fotos: Jugendpflege