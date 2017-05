Westerwald-Werkstätten der Lebenshilfe stellten einen Teil ihrer Produkte und Dienstleistungen vor

Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/NÜRNBERG – Westerwald-Werkstätten in Nürnberg – Die Westerwald-Werkstätten der Lebenshilfe stellten einen Teil ihrer Produkte und Dienstleistungen auf einem Stand der Werkstätten Messe in Nürnberg vor. Die Werkstätten Messe ist eine interessante Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderung und Werkstätten für Menschen mit Behinderung aus ganz Deutschland, die ihre Arbeiten, Ideen und Angebote vorstellen und anbieten.

Die Standbetreuer, Menschen mit und ohne Behinderung aus den Werkstätten der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen/ Ww., informierten vor Ort ein breites Publikum aus Werkstattverantwortlichen und -beschäftigen, Angehörigen sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft über ihre tägliche Arbeit in den Westerwald-Werkstätten. Gleichzeitig wurde die Messe genutzt um sich in Fachvorträgen über Neuerungen zu informieren. Hier bot die Werkstätten Messe ein gutes Fachvortragsprogramm zu allen Fragen des Werkstattalltags, ob Wirtschaftsführung, Marketing, Vertrieb, Sozialpolitik oder berufliche Bildung. Großes Interesse am Stand rief die eigene Produktion von Lebenshilfe Einkaufswagen-Chips mittels Handhebelpresse hervor. Hier konnte jeder sein Geschick bei der Herstellung und Verpackung selbst testen. Der Chip durfte natürlich als Souvenir mitgenommen werden.