Veröffentlicht am 8. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gemeinsam auf gutem Kurs – Volkshochschulen im Landkreis legen auch 2016 Rekordzahlen vor – „Gemeinsam auf gutem Kurs“, so lautet das einhellige Fazit der drei Volkshochschulen im Landkreis Altenkirchen bei der Vorstellung der aktuellen Jahresstatistik für das vergangene Jahr. Dass dieses Motto seine Richtigkeit hat, belegen nicht nur 780 Kurse mit mehr als 8.100 Kunden und 17.000 Unterrichtsstunden der Volkshochschulen im Landkreis, sondern auch die mit vielen Angeboten gefüllten aktuellen Programmhefte, die einen umfassenden Überblick über alle Kurse, Vorträge und Fahrten geben. Volkshochschulen gibt es überall im Kreis: von Mudersbach, Kirchen, Betzdorf, Herdorf und Daaden über Hamm, Wissen bis nach Altenkirchen und Flammersfeld. Die dort angebotenen Kurse und Vorträge reichen von den Bereichen Politik, Gesellschaft, Natur und Umwelt, über Kultur und Kreatives Gestalten, Gesundheit, Sprachen bis hin zu EDV, Arbeit und Beruf.

„Das bestimmende Thema und eine große Herausforderung ist und war die sprachliche Integration der Migranten“, betonten Martin Becker von der VHS Betzdorf, Christine Lück von der VHS Herdorf und Bernd Kohnen von der Kreisvolkshochschule Altenkirchen.

Fast 100 Sprachkurse im vergangenen Jahr dokumentieren dies eindrucksvoll. So nehmen die Deutschsprachkurse seit 2015 einen immer breiteren Raum im Gesamtangebot der drei Volkshochschulen ein. Wenn vor einigen Jahren noch festzustellen war, dass die Belegung dieser Kurse eher rückläufig ist, zeigt die derzeitige Entwicklung das genaue Gegenteil.

„Die Stärken der Volkshochschulen im Landkreis Altenkirchen sind wohnortnahe, breit gefächerte und qualitativ hochwertige Angebote zu erschwinglichen Kursgebühren“, unterstrichen die drei VHS-Vertreter.

Die Zusammenarbeit der drei Weiterbildungseinrichtungen innerhalb des Landkreises wird auch in Zukunft fortgesetzt werden. Neben gemeinsamen Aktionen wie „Fit für die Einbürgerung“, dem gemeinsamen Angebot von Sprachkursen für Geflüchtete oder die Ausstellung von Prämiengutscheinen für berufliche Fort- und Weiterbildung werden weiterhin gemeinsame kreisweite Kooperationen ins Auge gefasst.

Ziel ist es, das vorhandene Angebot inhaltlich auszubauen und zu erweitern. „Das geht nicht ohne kompetente und engagierte Kursleitungen. Viele Menschen sind Spezialisten in einem bestimmten Lebensbereich. Wir suchen immer wieder Dozentinnen und Dozenten, die Interesse haben, ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse aus Hobby und Beruf im kommenden Semester weiterzugeben. Um eine freiberufliche Kursleitung auf Honorarbasis bei der Volkshochschule zu übernehmen, benötigt man nicht in jedem Fall ein entsprechendes Examen oder Studium und beim Einstieg in den Unterricht von Erwachsenen stehen wir mit Rat und Tat zur Seite“, betonen die Volkshochschulleitungen.

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen wurde übrigens am 14. Mai 1952 gegründet, also bereits vor 65 Jahren. Seither haben sich sicherlich Inhalte und Kursformate geändert, doch das schon damals formulierte Ziel „Bildung für alle“ hat auch heute noch Gültigkeit.

Foto: Gemeinsam auf gutem Kurs: Bernd Kohnen, Christine Lück und Martin Becker (v.l.) präsentieren die aktuellen Zahlen der drei Volkshochschulen.