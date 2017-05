Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

MAINZ – Bätzing-Lichtenthäler: Rheinland-Pfalz steht an der Seite der Hebammen – Anlässlich des Internationalen Hebammentages am Freitag, 5. Mai würdigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die große Bedeutung des Hebammenberufes und der geburtshilflichen Versorgung. „Hebammen leisten eine unverzichtbare Arbeit für einen guten Start ins Leben.“ Gleichzeitig brachte die Ministerin ihre Solidarität mit den Hebammen zum Ausdruck und betonte, die Landesregierung setze sich weiterhin dafür ein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene zu verbessern. „Rheinland-Pfalz steht an der Seite der Hebammen. Es ist mein Ziel, dass Hebammen die Sicherheit erhalten, die sie benötigen, um ihren Beruf lange auszuüben und angemessen von diesem leben zu können“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

Derzeit verhandeln die Hebammenverbände auf Bundesebene mit dem GKV-Spitzenverband über die Honorierung der freiberuflichen Hebammen. Da sich die Vertragspartner bislang nicht einigen konnten, wurde die Bundesschiedsstelle angerufen. Die vom Gesetzgeber vorgesehene Stelle für diesen Konflikt wird voraussichtlich noch im Mai 2017 über die Vergütung der freiberuflichen Hebammen entscheiden.

„Die Sicherstellung einer flächendeckenden Geburtshilfe ist eine wichtige Aufgabe der rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik“, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Daher verfolge die Landesregierung die weitere Entwicklung aufmerksam. Mit dem rheinland-pfälzischen Hebammenverband stehe das Gesundheitsministerium im engen Kontakt. Auch der Anfang 2016 gebildete Runde Tisch Geburtshilfe, dem neben Vertreterinnen der Hebammen auch weitere Akteure und Verbände angehören, habe das Ziel, die fachliche Expertise der Partner bei der weiteren Sicherung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen geburtshilflichen Versorgung in Rheinland-Pfalz umfassend und vorausschauend einzubeziehen.

„Die demografische Entwicklung hat zu einer Situation geführt, die die Anzahl von Geburten, und dies nicht nur in Rheinland-Pfalz, sinken lässt. Trotz des Rückgangs an Geburtshilfen ist auch weiterhin eine flächendeckende und hochwertige geburtshilfliche Versorgung durch die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gewährleistet“, unterstrich Ministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Das Land Rheinland-Pfalz verfügt mit 35 Geburtshilfen über eine qualitativ hochwertige flächendeckende geburtshilfliche Versorgung; allein neun dieser Geburtshilfen sind Perinatalzentren Level 1 und entsprechen damit dem höchsten Stand der geburtshilflichen Versorgung.