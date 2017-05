Polizeibeamte helfen Katze aus Notlage

Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

LINGENFELD – Polizeibeamte retten Katze das Leben – Am Donnerstagmorgen, 04. Mai, gegen 06:30 Uhr kam es zu einem nicht alltäglichen Einsatz für zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Germersheim in Lingenfeld. Eine hungrige Katze hatte sich beim Stöbern im Müll in einer Katzenfutterdose verfangen und konnte sich anschließend nicht mehr von selbst befreien. Auch die Anwohnerin, die dem Tier zu Hilfe eilte, konnte die Katze nicht retten. Die hinzugerufenen Polizisten schnitten letztlich die Blechdose mit einer Gartenschere auf und konnten hierdurch den Kopf der Katze heraus ziehen. Die Katze war glücklicherweise unverletzt und rannte davon.