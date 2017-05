Handballturnier in Hamm

Veröffentlicht am 6. Mai 2017 von wwa

HAMM VfL Hamm – Handball – Als Meister der Bezirksliga Rhein-Westerwald ging die weibliche C-Jugend der JSG Hamm/Altenkirchen als Gastgeber in das Finalturnier in Hamm. – Im ersten Halbfinale traf man auf die HSG Kastellaun/Simmern. Bereits in der ersten Halbzeit wurde dieses Spiel entschieden, da den Mädchen der heimischen JSG die lange Spielpause und darüber hinaus große Nervosität anzumerken war. Technische Fehler im Aufbauspiel, Pech im Abschluss und eine sehr gut aufgelegte Torhüterin der Gäste sorgten bereits zu Halbzeit für einen deutlichen Rückstand. Erst in der zweiten Halbzeit zeigte die JSG Hamm/AK ihr gewohntes Gesicht, spielte sicherer und spielte auf Augenhöhe. Aufgrund der ersten Hälfte musste man sich aber mit 10:16 geschlagen geben.

Im zweiten Halbfinale spielte die JSG Obere Nahe gegen GW Mendig. Die Mannschaft mit der an diesem Tag besten Spielanlage ließ von Anfang an keinen Zweifel, wer das Finale erreichen sollte. Mendig konnte zu keinem Zeitpunkt das Spiel offen gestalten und lag schnell sehr deutlich zurück. Mit 18:6 zog dann die JSG Obere Nahe ins Finale ein.

Im Spiel um Platz 3 hatten die Gastgeberinnen dann ihre Nervosität endgültig abgelegt und zeigten, wozu sie im Stande sind. Gegen GW Mendig dominierte man das Spiel von Beginn an und sicherte sich so die Bronzemedaille mit einem 20:7.

Im Finale standen sich die HSG Kastellaun/Simmern und die JSG Obere Nahe gegenüber. Die Zuschauer erwarteten ein enges Spiel, doch diese Erwartung wurde nicht erfüllt. Von Beginn an konnte man auch hier die reifere Spielanlage der JSG Obere Nahe erkennen und so setzte man sich Tor um Tor ab. Mit einem Endstand von 22:15 fand das Final4 mit der JSG Obere Nahe seinen verdienten Sieger.

Die weibliche B-Jugend präsentierte sich beim Final4-Turnier in Arzheim auf Augenhöhe mit der Konkurenz, musste sich aber letztlich mit dem 4. Platz zufrieden geben. Die weibliche D-Jugend spielte in Engers um den Rheinlandmeistertitel und war ebenfalls Opfer der eigenen Nervosität. Im kleinen Finale sicherte man sich dann aber den dritten Platz gegen die Jugend des Bundesligisten aus Trier. (Vereinsbericht) Foto: Privat