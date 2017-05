Handballaktionstag in Hamm

Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

HAMM/SIEG – VfL Hamm/Sieg 1883 e.V. macht Schule – Handballaktionstag an der Grundschule Hamm (Sieg) – Viele Handballtalente schlummern in den zweiten Klassen der Hämmscher Grundschule. Das konnte das Betreuerteam des VfL während des ersten Handballaktionstages feststellen. Auf Initiative des DHB in Zusammenarbeit mit der AOK haben mehr als 80 Kinder den Handball kennengelernt. Viel Spaß und natürlich auch die grundlegenden Techniken wurden vermittelt.

Besonderer Dank ging an die AOK, die es ermöglicht hat, jedem Kind ein kleines Andenken zu überreichen. Gedankt wurde auch der Grundschule Hamm (Sieg) für diese Möglichkeit. Am Ende des Tages waren sich alle einig: Eine tolle Veranstaltung, die wiederholt werden muss. Fotos: Privat