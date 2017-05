Veröffentlicht am 9. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kennenlernworkshop „Faszien“ am Samstag, 13. Mai in Altenkirchen – Zum ersten Mal bietet die Kreisvolkshochschule einen Faszien-Workshop an. Dieser findet am Samstag, 13. Mai von 09:30 bis circa 13:00 Uhr in den Räumen der Volkshochschule Altenkirchen statt. Faszien durchziehen den kompletten Körper. Je elastischer sie sind, desto besser sind die Körperwahrnehmung und die Koordination. Ein Teil unserer (Muskel-)Kraft kommt aus der Fähigkeit der Faszien, Energie zu speichern und katapultartig – ähnlich einer Sprungfeder- freizusetzen. Sind die Faszien jedoch beispielsweise durch Überlastung oder Stress verklebt, verkrampft der Muskel und kann nicht mehr richtig arbeiten. Der Körper wird unbeweglich und schmerzt.

Wie man durch Faszien-Training wieder mehr Flexibilität und Leistungsfähigkeit erhalten kann, zeigt Kursleiterin Mandy Jung im halbtägigen Faszien-Workshop. Sie bringt den Teilnehmenden Faszien-Pilates und Faszien-Yoga näher und erläutert Übungen mit der sogenannten BlackRoll, einer handlichen Massagerolle, die als Trainingsgerät der muskulären Regeneration dient.

Faszien-Pilates ist das perfekte Workout für den ganzen Körper. Die Figur wird geformt, die Muskeln gestärkt, die Körperhaltung verbessert und die Körperwahrnehmung geschult. Faszien-Yoga ist tiefergehend, als viele andere Trainings- und Übungsmethoden. Es ist eine Variation aus klassischen Asanas, also Körperübungen, inspiriert aus dem Yin-Yoga und dem Power-Yoga.

Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen für nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen. Das aktuelle Gesamtprogramm erhalten Interessierte hier ebenso.