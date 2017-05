Veröffentlicht am 15. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – LandFrauen besuchen das Druckhaus der regionalen Tageszeitung in Koblenz. Am Mittwoch, 05. Juli laden die LandFrauen im Bezirk Altenkirchen alle Interessierten ganz herzlich ein, gemeinsam das Druckhaus der regionalen Tageszeitung in Koblenz zu besuchen. Besichtigt werden die hochmodernen Druckmaschinen und es wird bei einer circa zweistündigen Führung (incl. einem kleinen Imbiss) ein Blick hinter die Kulissen geworfen. Vorgestellt wird wie eine Zeitung entsteht und was alles im Vorfeld geschieht, damit die aktuellen Nachrichten und Berichte druckfrisch auf dem Tisch landen. Die Abfahrt ist um 17:00 Uhr am Parkplatz Weyerdamm in Altenkirchen. Je nach Beteiligung wird ein Bus eingesetzt oder es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Die Führung ist kostenfrei, die Fahrtkosten werden anteilig berechnet. Um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens zum 28. Mai bei Anka Seelbach, Telefon: 02681/3788 wird gebeten.