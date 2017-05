Veröffentlicht am 13. Mai 2017 von wwa

PRACHT- Kloster Hassel – Klostergespräche im buddhistischen Kloster Hassel am Sonntag, 14. Mai ab 14:30 Uhr – Das Kloster Hassel bietet an jedem zweiten Sonntag im Monat in Form der Klostergespräche die Möglichkeit, sich die Buddha-Lehre in lebensnahem Alltagsbezug zu erschließen.

Der Nachmittag beginnt mit einem Kurzvortrag oder Auszügen aus den buddhistischen Lehrreden (Sutta) und einem anschließenden themenorientierten, offenen Gespräch mit Ew. Dhamma Mahatheri.

Buddhistische Achtsamkeitsschulung ist nicht alleine nur sich in bewusster Wahrnehmung zu schulen. Mit den inneren Prozessen von Gedankenvielfalt, Gefühlen u.a. einen Weg zu nehmen, der die innere Festigung wieder erlaubt, wird in dem Weg der Achtsamkeitsschulung behandelt. Alltagsnah werden in den Klostergesprächen menschliche Themen dieser Art reflektiert und konstruktive Wege des Umganges damit betrachtet. Eine gemeinsame Wanderung zum Kloster erlaubt eine ruhige Gehmeditation im Schweigen.

Weitere Termine: 11. Juni, 09. Juli, 13. August 08. Treffpunkt zur Wanderung: 14:00 Uhr, Waldsportanlage, in Pracht (hinterer Parkplatz). Weitere Information: Büro Telefon: 02682 – 966875