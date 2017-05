Lesung der Autorin Sineb El Masrar im Forum des Gymnasiums Altenkirchen

Veröffentlicht am 14. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lesung der Autorin Sineb El Masrar mit anschließendem Publikumsgespräch am Montag, 15. Mai, von 11:05 bis 12:50 Uhr im Forum des Gymnasiums Altenkirchen. Im Rahmen einer schulischen Veranstaltung lädt die August Sander Schule Altenkirchen am Montag, 15. Mai, zu einer Lesung mit anschließendem Publikumsgespräch ein. Thema der Veranstaltung sind die Bücher „Muslim Girls“ und „Emanzipation im Islam“ der Autorin Sineb El Masrar. „Die Quelle des Fortschritts und das Fundament im Islam sind eindeutig weiblich“, sagt Sineb El Masrar. Nur weil seit Generationen männliche Dominanz herrscht und das Patriarchat sich als hartnäckiges Konzept behauptet, bedeutet das nicht, dass es auch gut so ist. Muslimas müssen endlich den Mut haben, ihre Rechte einzufordern. Ohne Kompromisse. In ihren beiden Büchern fordert El Masrar junge Muslimas auf, ein selbstbestimmtes und emanzipiertes Leben zu führen. Einlass ab 11:05 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 11:15 Uhr, Ende der Veranstaltung gegen 12:50 Uhr. Foto: Privat