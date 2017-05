25jährige Kölnerin ohne Fahrerlaubnis gefahren

Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

SIEBENMORGEN – Verkehrskontrolle in Breitscheid, Ortsteil Siebenmorgen – Am frühen Sonntagmorgen, 30. April, um 01:30 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Ortslage Breitscheid – Siebenmorgen eine Verkehrskontrolle an einem mit vier Personen besetzten Suzuki durch. Die 25jährige Fahrzeugführerin aus Köln war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden Betäubungsmittelanhaftungen sowie weitere Beweismittel gefunden und sichergestellt.