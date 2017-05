30jährige Autofahrerin mit 1,65 Promille unterwegs

Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

NEUSTADT-WIED – Trunkenheitsfahrt in Neustadt (Wied) – Am frühen Samstagmorgen, 29. April, kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Streife einen PKW in der Straße „Am Kirchplatz“ in Neustadt Wied. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 30jährigen Fahrzeugführerin Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Der Fahrerin wurde auf der Wache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ihre Fahrerlaubnis sichergestellt.