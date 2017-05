Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

HALBS – Dachgeschoßbrand am Mittwoch in Halbs – Mittwochmorgen, 03. Mai, gegen 08:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Halbs, zu einem Dachgeschoßbrand eines freistehenden Wohnhauses. Dabei entstand, so die Polizei, Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Brandursachenermittlungen dauern an. Die Löscharbeiten erfolgten durch 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Halbs, Westerburg, Höhn und Hergenroth.