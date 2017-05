Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

LANGENHAHN – Zwei Unfälle auf der L281 – mehrere Personen verletzt – Am Mittwochmorgen, 03. Mai, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich auf der L281, zwischen den Abfahrten Rothenhain und Langenhahn, ein Unfall bei dem ein Fahrzeug allein beteiligt war. Der 22jährige Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die L281 in Fahrtrichtung Langenhahn. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich auf dem gleichen Streckenabschnitt, aber etwas vorher, ein weiterer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Drei Pkw`s befuhren die L281 in Richtung Langenhahn. Auf Grund des vorangegangen Unfalles bremste der vordere Pkw ab. Der 20jährige Fahrer des nachfolgenden Fahrzeuges wich dem vorausfahrenden Wagen nach links auf die Gegenfahrspur aus und kollidiert mit einem entgegenkommenden Lkw. Infolge der Kollision wurde das Fahrzeug des 20jährigen zurück auf seine Richtungsfahrspur geschleudert, auf den der nachfolgenden Pkw frontal in den nun quer zur Richtungsfahrspur stehenden Pkw des 20jährigen hineinfuhr.

Der 22jährige wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, bevor er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Fahrer des Lkw und des nachfolgenden Pkw wurden leicht verletzt und durch Kräfte des DRK versorgt. Der Sachschaden bei beiden Unfällen wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Sperrung der L281 erfolgte durch die Straßenmeisterei. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort.