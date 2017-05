Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

MICHELBACH – Zweites Bayerisches Frühstück beim SV Adler Michelbach – Blau-Weiss waren die Farben die am Wochenende das Michelbacher Schützenhaus prägten und für einen Tag die gewohnte Farbgebung „Grün“ in den Hintergrund stellte. Der Schützenverein 1958 Adler Michelbach hatte zum zünftigem Bayrischen Frühstück eingeladen. Die „Mädels“ hatten es sich nicht nehmen lassen, sich in fesche Dirndls zu gewanden und die „Burschen“ die Krachledernden über zu streifen. Aus der Bäckerei warten leckere Laugenbrezel und Semmel und vom Metzger die Fleischgerichte geliefert worden. Die gute Resonanz des bayrischen Angebotes im Westerwald wird so auch im nächsten Jahr seine Fortsetzung finden. (bisch) Fotos: SV Michelbach