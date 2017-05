Veröffentlicht am 6. Mai 2017 von wwa

OBERLAHR/BÜRDENBACH – Vierte Erlebnistag mit den Wäller Frauen – Ein Tag zum Wohlfühlen und Genießen mit den Wäller Frauen – Die Wäller Frauen laden jetzt schon im vierten Jahr ein, ihr Spirit & Business Netzwerk kennen zu lernen. In diesem Jahr ist der Erlebnistag noch vielfältiger, denn sie haben Frauen dazu eingeladen, die wie sie, selbstständig in Serviceberufen arbeiten. Es erwartet die Besucher ein Angebot in den Bereichen Wellness, Gesundheitsvorsorge, Spirituelle

Beratung, Kunst und -Handwerk. Geboten wird Lebensberatung für Menschen und nicht zuletzt auch Unterstützung im Umgang mit Tieren.

Wohlfühlen bei und mit den Wäller Frauen, das heißt Inspiration durch Schauen, Ausprobieren, Zuhören und Erleben. Hier finden sich nicht nur außergewöhnliche Geschenkideen, sondern auch Anregungen, wie jeder seinen Alltag schöner und wertvoller machen kann. Gleichzeitig hat der Besucher die Möglichkeit, sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen oder in der gemütlichen Westerwald Stube des Hotels »Der Westerwald-Treff« zu speisen. Der Erlebnistag soll auch in diesem Jahr für alle Gäste und Ausstellerinnen ein besonderes Erlebnis sein.

Neben den ausgestellten Angeboten gibt es auch noch spezielle Termine an diesem Tag:

11:00 Uhr: Beginn des Erlebnistages

11:45 bis 12:00 Uhr: Erlebnis: Erzählkunst für Groß und Klein, mit Maggy Ziegler.

12:15 bis 12:45 Uhr: Vortrag: Das Medizinrad der Ureinwohner Nordamerikas. Impulse für ein besseres Verständnis der Lebenszyklen, von Margitha Kölblinger.

13:00 bis 13:30 Uhr: Vortrag: Feng-Shui, von Claudia Schumann.

13:45 bis 14:15 Uhr: Vortrag: Systemisches Stellen mit der 5-Elemente-Spirale, von Kornelia Noß.

14:30 bis 15:00 Uhr: Erlebnis: Meditation, mit Margitha Kölblinger.

15:15 bis 15:30 Uhr: Vortrag: Selbstbestimmt Vorsorgen – Informationen über Betreuungs- und Patientenverfügung, von Ricarda Köhler.

15:45 bis 16:15 Uhr: Erlebnis: Erzählkunst für Groß und Klein mit Maggy Ziegler.

16:30 bis 17:00 Uhr: Erlebnis: Eine Reise durch den Körper mit Übungen aus der progressiven Muskelentspannung mit Margarita Atzl.