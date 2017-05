BMW Fahrerin verursacht Auffahrunfall

Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall auf der L 280 – zwei Personen verletzt – Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach am Dienstagvormittag, 02. Mai, gegen 11:51 Uhr verletzt. Die Fahrerin eines BMW, die den Verkehrsunfall durch einen unerwarteten Bremsvorgang mit verursacht haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle. Vier Fahrzeuge befuhren die Landstraße 280 in Richtung Schutzbach. Kurz vor einer Haltebucht bremste die Fahrerin des BMW als erstes Fahrzeug nach Angaben der Nachfolgenden stark ab und betätigte erst dann den Fahrtrichtungsanzeiger rechts. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten ebenfalls stark abbremsen. Eine 28jährige Autofahrerin konnte ein Auffahren auf den BMW gerade noch so verhindern. Der 47jährige Fahrer des letzten Fahrzeuges fuhr in der Folge auf den Wagen eines 21jährigen Mannes auf. Der Wagen des 21jährigen wurde noch auf den der 28jährigen aufgeschoben. Die Fahrerin des BMW wendete ihr Fahrzeug und fuhr an den verunfallten Fahrzeugen in Richtung Alsdorf davon.

Die 28jährige und der 21jährige Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 Euro. Anhand des Kennzeichens des BMW wurden Ermittlungen nach der Fahrerin eingeleitet.