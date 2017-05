Zu schnell unterwegs – Fahrzeug überschlägt sich

Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

FRIESENHAGEN – Fahrzeug überschlägt sich ausgangs einer Rechtskurve – Ein 40jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagmittag, 02. Mai, gegen 12:43 Uhr, die Kreisstraße 86 in Richtung Friesenhagen. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen, das Fahrzeug überschlug sich und kam seitlich liegend zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.