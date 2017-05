Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall in Hachenburg – Zweiradfahrer verletzt – Dienstagmittag, 02. Mai, gegen 12:28 Uhr ereignete sich in Hachenburg, Saynstraße Ecke Adolf-Münch-Weg im Kreisverkehr ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 63jährige Autofahrerin befuhr den Adolf-Münch-Weg aus Richtung Kleeberger Weg kommend in Richtung der Saynstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 70jährigen Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Hachenburg gebracht. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 3.000 Euro.