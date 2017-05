18jähriger Straftäter festgenommen

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Festnahme eines Intensivtäters – Am Montag, 01. Mai, vollstreckten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Betzdorf einen Haftbefehl gegen einen 18jährigen Beschuldigten aus dem Raum Daaden, dem gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln und weitere Straftaten zur Last gelegt werden. Laut dem zuständigen Sachgebiet für Jugendkriminalität der PI Betzdorf ist er insbesondere für eine große Anzahl von Straftaten im Raum Daaden und Elkenroth mitverantwortlich. Der Beschuldigte musste sich in der Vergangenheit bereits vor Gericht verantworten. Dies ließ ihn aber bisher völlig unbeeindruckt. Die Liste der vorgeworfenen Straftaten des Jugendlichen ist lang. Neben den Betäubungsmittelstraftaten werden ihm Diebstahl, mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis und vorsätzliches und unerlaubtes Führen einer Schusswaffe vorgeworfen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes in Koblenz erließ nunmehr einen Haftbefehl wegen der bestehenden Wiederholungsgefahr von Straftaten und weil der Jugendliche eine Jugendstrafe von mehr als einem Jahr erwarten dürfte. Er wurde in die Jugendstrafanstalt in Wittlich eingeliefert. Quelle: Polizei