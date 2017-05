Verkehrsunfall auf der L 265

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Unfall in Oberhonnefeld-Gierend – Dienstagmittag, 13:15 Uhr befuhr eine 61jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach mit ihrem Fahrzeug die L 265 vom Kreisverkehr B 256 kommend in Fahrtrichtung Puderbach. Nach einer Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Durch Lenkbewegungen in die Gegenrichtung brach ihr Wagen aus und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer ebenfalls 61jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Die Unfallgeschädigte kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie klagte über Schmerzen im Oberkörper. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. An beiden Fahrzeugen, so die Polizei, entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Quelle: Polizei