Stadtverwaltung verabschiedet Horst Kern

Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Stadtverwaltung hat Horst Kern verabschiedet – Nach rund 28jähriger Tätigkeit in der städtischen Verwaltung wurde Horst Kern verabschiedet. Er war seit 1999 unter anderem für die Archive von Haupt- und Bauabteilung verantwortlich. Kern hatte 1973 seine Ausbildung mit der Gesellenprüfung als Fleischer abgeschlossen. Nachdem er einige Jahre in diesem Beruf tätig gewesen war, wechselte Kern zum Werkschutz des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich. Im Dezember 1989 stieß er schließlich zur Stadtverwaltung, wo er zunächst beim Gartenamt Beschäftigung fand, um dann für einige Zeit als Hausmeister an der Grundschule an der Wied in Niederbieber zu arbeiten. Horst Kern dankten (v.r.) Baudezernent Jan Einig, Personalratsvorsitzender Jörg Hergott, Achim Schumann, Leiter der Bauordnungsabteilung, und Bauamtsleiter Jörg Steuler.