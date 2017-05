Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

WALLMENROTH – Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene – Parkplatz der Wallmenrother Turnhalle wird am 24. Juni zum Parcours – Die Ortsgemeinde Wallmenroth, sowie die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bieten in Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Wallmenroth auch in diesem Jahr wieder einen Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene an.

Auf dem Parkplatz der Turnhalle in Wallmenroth wird einen Tag lang, unter fachgerechter Anleitung, der sichere Umgang mit dieser beliebten Sport- und Fortbewegungsart eingeübt. Im Workshop geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolle Bremstechniken, sowie Rutsch- und Falltechniken.

Kinder im Alter ab sieben Jahren und Erwachsene können am Samstag, 24. Juni von 10:00 bis 16:00 Uhr gemeinsam am Kurs teilnehmen. Die Gebühr beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldung bei der Jugendpflege der Kreisverwaltung Altenkirchen unter Telefon 0 26 81- 81 25 41 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de