Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Jungs hatten „alles im Griff“ – Erfolgreichen Selbstbehauptungskurs in Gebhardshain absolviert – Unter dem Motto „Mit mir nicht!“ bot die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Schulsozialarbeit Gebhardshain kürzlich einen Selbstbehauptungskurs für Jungen an. Die Kinder lernten hierbei auf spielerische Weise, wie sie sich sinnvoll bei körperlichen Übergriffen verhalten können. Hierbei war es egal ob die Gefahr von (fremden) Erwachsenen, dem Klassenrüpel oder anderen handgreiflichen Personen ausgehe.

Die jungen Teilnehmer trainierten gezielte Techniken, mit der Angreifer abgewehrt werden können. Die Übungen halfen den Jungen ihre persönlichen Stärken besser kennen zu lernen und sie wurden durch den Kurs selbstsicherer.