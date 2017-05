Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Linux für alle – Dreistündiger Crashkurs in Altenkirchen – Am Samstag, 20. Mai bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den EDV Kurs „Linux für alle“ an. Linux ist inzwischen so leicht zu installieren und zu bedienen wie Windows. Und es bietet einige Vorteile: es kostet nichts, läuft auf fast jeder, also auch älterer Hardware, es bietet hohe Sicherheit und es gibt eine Fülle kostenloser oder sehr günstiger Software für jeden denkbaren Anwendungszweck. Daher ist es kein Wunder, dass Linux auch in großen Unternehmen eingesetzt wird.

Interessierten Personen, die in die Linux-Welt einsteigen möchten bietet der dreistündige Crashkurs grundlegende Informationen über das Betriebssystem. Zu den Kursinhalten zählen das Vorbereiten des Laptops, Ausprobieren und Installieren des Betriebssystems, erste Schritte und Einstellungen sowie das Benutzen des Softwarecenters und das Aufrufen von Programmen.

Teilnehmende können ihren Computer mitbringen und sich Linux als modernes, sicheres, freies, funktionierendes und legales Betriebssystem installieren. Der Crashkurs findet in der Zeit von 10:00 bis circa 13:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81- 81 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Anmeldungen zum Kurs sind ebenso auf diesem Wege möglich.