Jugendliche für Brand in Herdorf verantwortlich?

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

HERDORF – Fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr – Am Sonntagnachmittag, 30. April, gegen 16:40 Uhr wurde über die Leitstelle in Montabaur eine Rauchentwicklung im Bereich der Sandhalde bekannt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Daaden, Herdorf und Dermbach mit 31 Einsatzkräften bekämpft. Das DRK wurde ebenfalls eingesetzt. In Brand geraten waren mehrere Büsche und Bäume. Es liegen Hinweise vor, so die Polizei, dass möglicherweise Jugendliche für den Brand verantwortlich sind. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Betzdorf durchgeführt.