Betrunkener Lastwagenfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

BRACHBACH – Alkoholisierter Unfallverursacher geflüchtet – Der 56jährige Fahrer eines Lkw befuhr am Montagabend, 01. Mai, gegen 19:55 Uhr die Glückaufstraße, um dann nach links in den Tannenweg abzubiegen. Beim Abbiegen kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Ohne sich um den, an der Mauer entstandenen, erheblichen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der 56jährige mit dem Lkw von der Unfallstelle. Durch Zeugenhinweise wurden der Lastwagen und dessen Fahrer ermittelt. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.