Polizei nimmt Ladendieb fest

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ladendiebstahl im Altenkirchener Dammweg – Ein Mitarbeiter des Elektrofachgeschäftes beobachtete am Samstagnachmittag, 29. April, gegen 17:55 Uhr, einen Mann, der zwei Speicherkarten aus der Verpackung schnitt und in die Hosentasche steckte. Bei dem Täter handelt es sich um einen 59jährigen Bürger aus Polen, der seit etwa zehn Jahren in Deutschland arbeitet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde im Auto und in seiner Wohnung eine Vielzahl von entwendeten Gegenständen gefunden, die aus einer Reihe von Ladendiebstählen stammten. Den Gesamtwert der entwendeten Gegenständebeziffert die Polizei mit circa 5.000 bis 6.000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf, führte die erkennungsdienstliche Aufnahme durch und stellte die Gegenstände sicher. Die Vorführung vor dem Haftrichter erfolgte und die Einlieferung in die JVA Koblenz zur Untersuchungshaft.