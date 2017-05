Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mit Luthers Wort die Ev. Kirchengemeinde erwandern – „Wa(u)nderbare Kirchengemeinde Altenkirchen“ hat die evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen ihren zentralen Beitrag zum Jubiläumsjahr der Reformation vom 7. Mai bis zum 11. Juni überschrieben. – Im Jahr 1517 hat bekanntlich Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Kirchentüre zu Wittenberg geschlagen. Aus diesem Grund feiern evangelische Kirchen weltweit in diesem Jahr das Jubiläum 500 Jahre Reformation. Auch die Ev. Kirchengemeinde Altenkirchen beteiligt sich mit vielfältigen Aktionen an den Feierlichkeiten.

So fanden und finden etliche spezielle Gottesdienste sowie Veranstaltungen der Ev. Erwachsenenbildung, wie Vorträge, Kabarett oder Filmvorführungen statt. Auskunft erteilt das Pfarrbüro unter der Nummer 02681 / 800840. Auch eine Mitwirkung am kath. Pfarrfest am 25. Juni ist vorgesehen, wo die verbindenden Elemente der beiden großen christlichen Kirchen in den Vordergrund gestellt werden sollen. Die Evangelischen in der Stadt sind nämlich keineswegs der Meinung, dass die durch die Reformation ausgelöste Zweiteilung der Christenheit unbedingt noch einmal fünfhundert Jahre anhalten muss. Es gibt mehr Verbindendes als Trennendes, wie immer wieder betont wird.

In diesem Geist ist wohl auch eine besondere Aktion in den nächsten Wochen zu sehen, die maßgeblich von Friedhelm Adorf, langjähriges Presbyteriumsmitglied und „Urgestein“ der Kirchengemeinde, angeregt, organisiert und durchgeführt wird: Eine Wanderung an sechs Frühlingssonntagen durch die gesamte ev. Kirchengemeinde. Ziel ist es dabei, alle 19 Vororte, Dörfer und Weiler innerhalb der weit­verzweigten Kirchengemeinde einmal zu besuchen, ganz wie es der große Reformator empfahl: „Zu der Zeit, das das Evangelium anging, saßen die Apostel und ihre Jünger nicht also auf Schlössern, Stiften und Klöstern, … sondern zogen um in die Länder als die Pilgrim, und hatten weder Haus, noch Hof.“

Mit einem geistlichen Wort und dem einen oder anderen Lutherzitat sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wanderungen von 7. Mai bis zum 11. Juni jeweils sonntags um 14:00 Uhr an der ev. Christuskirche verabschiedet werden und in ca. eineinhalb Stunden den Zielort erreichen. Die Etappen sind jeweils nur familienfreundliche fünf bis sechs Kilometer lang und selbstverständlich ist es auch möglich, nur einige Teilstrecken mitzugehen und andere auszulassen, wie Friedhelm Adorf versichert.

Am Ziel erwartet die Wandergruppe dann auf jeden Fall eine Tasse Kaffee und je nachdem auch mehr. Vielleicht hat das jeweilige Empfangskomitee einen Kuchen oder Waffeln gebacken oder es bietet sich eine Kirchenführung oder eine Scheunenbesichtigung an – Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. So gegen 17:00 Uhr kann dann die Rückreise angetreten werden, je nach Laune und Kondition auch mit PKW oder Kirchenbus, denn für einen Fahrservice ist gesorgt.

Der bekannte Wanderführer Franz Weiss hat die Wegführung so festgelegt, dass möglichst wenige Straßen zu queren sind und die landschaftlich besonders reizvollen Punkte rund um Altenkirchen miteinbezogen werden. Kosten fallen keine an, die Wanderungen finden bei jedem Wetter statt. Zum Abschluss am 11. Juni wird es ein besonderes Zusammentreffen geben: Die Wanderinnen und Wanderer erreichen dann als Zielort die Ev. Kindertagesstätte „Arche“, die an diesem Tag ihr großes Fest zum 25jährigen Bestehen feiert. Weitere Informationen auf den Internetseiten der ev. Kirchengemeinde www.evkgmak.de/lutherweg, per Mail an info@evkgmak.de oder telefonisch unter 02681/984665.

Termine und Zielorte der Luther-Wanderungen: 7. Mai Obererbach, über Honneroth, Dieperzen und Koberstein, 14. Mai Ingelbach, über Michelbach und Widderstein, 21. Mai Mammelzen, über Sörth, Reuffelbach und Hüttenhofen, 28. Mai Helmenzen, über Kettenhausen, 4. Juni Busenhausen, über Bachenberg, Beul und Heupelzen und 11. Juni Kita „Arche“ in Leuzbach, über Bergenhausen.