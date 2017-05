Garagenbrand in Asbach-Hussen schnell unter Kontrolle

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

ASBACH – Garagenbrand in Asbach – Am frühen Sonntagmorgen, 30. April, gegen 04:10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus der Brand einer Garage in Asbach, Ortsteil Hussen, Zum Mückensee, gemeldet. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Es entstand Sachschaden am Garagengebäude und am Inventar. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de