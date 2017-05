Schwerer Verkehrsunfall auf der K 88 – Transporterfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

HARBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 88 bei Harbach – In der Nacht zum Sonntag, 30. April, um 00:18 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Transporters die K 88 aus Richtung Harbach in Fahrtrichtung Niederfischbach befuhr. Nach dem Ermittlungsstand der Polizei besteht der Verdacht, dass der junge Mann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in Höhe Abfahrt Rosenthal von der Fahrbahn abkam und links neben der Fahrbahn gegen einen Baum stieß. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der genaue Unfallablauf wird von der Polizei im Nachgang ermittelt. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.