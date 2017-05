Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

NEITERSEN – Christiane Oettgen weiterhin Vorsitzende des Wiedbachtaler Frauenchores Neitersen – Vorstand des Wiedbachtaler Frauenchores Neitersen bestätigt – Traditionell trafen sich die Sängerinnen des Wiedbachtaler Frauenchores Neitersen zur Jahreshauptversammlung im kleinen Saal der Wiedhalle. Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Christiane Oettgen und des Gedenkens an die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder blickte sie noch einmal auf die Aktivitäten des Chores in 2016 zurück und hob dabei die Chorreise nach Dresden und das Scheunenfest im September hervor. In diesem Jahr liegt das Hauptaugenmerk auf das Chorkonzert am Sonntag, 27. August, in der Wiedhalle in Neitersen, das zusammen mit der Bergkapelle gestaltet wird.

Nach der Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2016 ließ die erste Schriftführerin, Kerstin Oettgen, nochmals ausführlich das Sängerjahr 2016 Revue passieren. Anschließend verlas Kerstin Enßle das Protokoll zur Jahreshauptversammlung 2016 und brachte mit einigen Anekdoten die Zuhörerschaft zum Schmunzeln. Jutta Weidenbruch legte den Kassenbericht vor. Dem Vorstand wurde auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig Entlastung erteilt.

Bei den anschließenden Neuwahlen zum Vorstand wurde Christiane Oettgen in ihrem Amt als erste Vorsitzende bestätigt. Zur 1. Kassiererin wurde Christa Weller neu gewählt. Zweite Notenwartin wurde Renate Wachow. Kassenprüfer sind Gerda Thomas, Bettina Hähr und Reni Herfen. Unter Punkt Verschiedenes besprach man die Weihnachtsbaumaufstellung im Fladersbach, bei der der Frauenchor verantwortlich zeichnet. Mit dem Ausblick auf weitere bereits feststehende Termine und den Grußworten des Ortbürgermeisters Horst Klein, der sich für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde bedankte, wurde die Versammlung geschlossen. (rewa) Foto: Renate Wachow