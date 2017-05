Veröffentlicht am 12. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – Kräuterkunde im Mittelalter – Exkursion am Sonntag, 14. Mai – Anlässlich der 800-Jahr-Feier von Horhausen bietet der der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen in Kooperation mit Beatrix Ollig, Naturpädagogin und Kräuterexpertin am Sonntag, 14. Mai, von 14:00 bis 18:00 Uhr, eine besondere „Kräuter-Veranstaltung“ an. Beatrix Ollig wird als Einführung in den Nachmittag zunächst klären, welche Kräuter schon vor 800 Jahren bekannt waren, wie diese damals verwendet wurden und wer die Kräuterkundigen des Mittelalters eigentlich waren? Danach ist eine kleine Wanderung über Wiesen und Wälder rund um Horhausen geplant, auf der die entsprechenden Kräuter, die früher wie heute immer noch bei uns wachsen, erklärt und gesammelt werden.

Die Wanderung endet dann an der Grillhütte in Huf, wo über dem Feuer ein mittelaltertypisches „Kräuter-Menü“ zubereitet wird. Auf diese Weise erfahren die Teilnehmer, wie seinerzeit nicht auf dem Herd, sondern über dem Feuer gekocht und dieses auch nicht mit dem Feuerzeug sondern mit viel Geschicklichkeit und Zunder entfacht wurde. Nach dem gemeinsamen Essen kann ab 18:00 Uhr entweder die circa zehnminütige Rückweg zu Fuß angetreten oder ein Rücktransport mit dem Auto genutzt werden.

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Erwachsene sowie Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Interessierte können sich bei Beatrix Ollig anmelden unter: b.ollig@gmx.de oder Telefon: 02687-4293273. Die Veranstaltung startet um 14:00 Uhr am Kardinal-Höffner-Platz (Marktplatz) in Horhausen, wo auch geparkt werden kann. Der Teilnahmebeitrag inclusive Imbiss mittelalterliche Kräuterküche beträgt 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder. Foto: Heimat- u. Verkehrsverein